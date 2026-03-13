ENEE prevé déficit de 66 megavatios e inevitable revisión de tarifas

Tegucigalpa- El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Eduardo Oviedo, informó que el sistema eléctrico nacional enfrenta una proyección de déficit de 66 megavatios, aunque aseguró que existen alternativas para cubrir la demanda y reducir el riesgo de apagones durante la temporada de verano.

Según explicó el funcionario, una de las opciones es realizar compras de energía en el mercado eléctrico regional centroamericano, así como aprovechar la capacidad disponible en plantas generadoras del país que actualmente operan por debajo de su potencial.

Entre esas alternativas mencionó la energía producida por ingenios azucareros, que cuentan con plantas de generación que solo funcionan durante la temporada de zafra.

“Muchas de las cañeras tienen doble planta para las zafras y solo las utilizan siete meses al año, por lo que existe disponibilidad de energía que podría incorporarse al sistema”, señaló.

Oviedo afirmó que, con estas medidas, existe una alta probabilidad de que Honduras no experimente apagones durante el verano, aunque reconoció que el sistema energético del país sigue dependiendo en gran medida del petróleo.

El gerente también señaló la necesidad de impulsar la energía solar, particularmente la generación distribuida en hogares y empresas que ya cuentan con paneles solares.

Sin embargo, explicó que actualmente no existe un precio definido para que la ENEE compre energía producida por usuarios, lo que limita el desarrollo de este tipo de proyectos.

Para ello, indicó que es necesario que se establezca un esquema tarifario que permita a los hogares y empresas vender excedentes de energía al Sistema Nacional.

“Muchas personas tienen paneles solares o algunas empresas generan energía, pero no hay un precio de compra ni un incentivo para que puedan venderla al sistema”, explicó.

Revisión en la tarifa eléctrica

Al ser consultado sobre una posible revisión a la tarifa de energía eléctrica, Oviedo reconoció que los incrementos en el precio de los combustibles impactan directamente en los costos de generación, lo que podría reflejarse en futuros ajustes tarifarios.

“El aumento de los precios de los combustibles eleva el costo de producción en todas las empresas generadoras y en la ENEE. Siempre hay un ajuste por combustible, por lo que eventualmente habrá una revisión en la tarifa eléctrica”, expresó.

No obstante, el gerente indicó que no existe aún una cifra exacta sobre el posible incremento, aunque reconoció que el costo de la energía está estrechamente ligado a las variaciones del precio del petróleo, tanto para la generación eléctrica como para los combustibles de vehículos en general.LB