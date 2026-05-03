ENEE prevé consumo pico de hasta 2 mil 225 megas en mayo que podría provocar cortes de energía

Tegucigalpa – Las altas temperaturas que se registran en Honduras ya comienzan a impactar de forma directa el consumo de energía eléctrica, elevando la demanda a niveles que podrían generar interrupciones en el servicio durante las próximas semanas, según advirtió este domingo el directivo del sindicato de trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Alex Godoy.

– Alta demanda de energía por calor extremo podría provocar cortes en varias regiones del país, advierte la ENEE.

Detalló que en las últimas horas la demanda energética ha alcanzado cifras cercanas a los 1,994 megavatios, mientras que en otros momentos ha superado los 2,000 megavatios, reflejando un comportamiento inusualmente alto impulsado principalmente por el incremento de las temperaturas.

El dirigente explicó que la tendencia continuará al alza y podría agravarse en el corto plazo. “Tenemos una proyección de que en unos 15 a 18 días la demanda podría llegar hasta los 2,225 megavatios diarios”, indicó, atribuyendo este crecimiento al uso intensivo de aires acondicionados, especialmente en la zona norte, así como al aumento de la actividad industrial, comercial y residencial.

Godoy señaló que los picos más críticos de consumo se registran entre las 10:00 de la mañana y el mediodía, así como en horas de la tarde y noche, entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m., periodos en los que el sistema eléctrico enfrenta mayor presión.

Apagones

Ante este escenario, no descartó la posibilidad de fallas en el servicio. “Se pueden dar algunos circuitos que salgan del sistema”, advirtió, al tiempo que aclaró que el problema no radica en la generación de energía, sino en las redes de transmisión y distribución.

Explicó que, aunque en el último año se realizaron inversiones para sustituir transformadores obsoletos, aún existen líneas de transmisión con más de 20 y hasta 30 años de antigüedad, las cuales son más vulnerables al recalentamiento provocado por las altas temperaturas.

Entre las zonas más susceptibles a interrupciones mencionó el oriente, occidente y la región del litoral Atlántico, donde el calor extremo —que ya supera los 40 grados centígrados— incrementa el riesgo de sobrecarga en los sistemas eléctricos.

“Las líneas se recalientan fuertemente, se disparan los circuitos y salen del sistema. Técnicamente se nos sale de las manos por el impacto del clima”, explicó.

Subsidios a la energía

En otro tema, Godoy respaldó la propuesta de focalizar el subsidio a la energía eléctrica, señalando que actualmente más de 700 mil familias reciben este beneficio, incluyendo sectores que sí tienen capacidad de pago.

A su criterio, el subsidio debería concentrarse en al menos 450 mil hogares en condición de pobreza. “Debe dirigirse a la gente más humilde, que realmente lo necesita para poder cubrir otras necesidades básicas”, expresó.

El directivo puntualizó que el alto costo de los combustibles a nivel internacional, sumado a las pérdidas en el sistema eléctrico, continúa encareciendo la factura energética, lo que vuelve urgente una revisión en la aplicación de los subsidios. JS