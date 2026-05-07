ENEE pagó más de L3,300 millones a Lufussa bajo su administración, asegura exministro Tejada

Tegucigalpa– El exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Erick Tejada, aseguró que entre septiembre de 2025 y enero de 2026 se realizaron pagos superiores a los 3,300 millones de lempiras al grupo generador Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. (Lufussa).

Lufussa, a través de un comunicado, denunció que atraviesan una precaria situación financiera por los atrasos de pago, siendo el último abono recibido la factura de agosto 2025, lo que los obligaría a reducir la producción energética.

Tejada rechazó esta versión y detalló que los desembolsos incluyeron pagos por contratos y energía.

Reiteró que la administración anterior dejó una deuda vencida de 10,500 millones de lempiras, cifra que, según su criterio, era menor a la recibida al asumir la estatal eléctrica.

El exfuncionario también advirtió que los 140 megavatios que Lufussa amenaza con retirar del sistema son fundamentales para evitar racionamientos eléctricos en los próximos meses. AD