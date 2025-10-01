ENEE pagó L. 5 mil 200 millones a generadores de energía en septiembre

Tegucigalpa – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) pagó durante el mes de septiembre cinco mil 200 millones de lempiras por concepto de deuda a los generadores.

Así lo comunicó en las últimas horas el gerente provisional de la ENEE, Erick Tejada, quien detalló que el 26 de septiembre, se acreditó tres mil 275 millones para cancelar facturas pendientes por compra de energía que hace el Estado de Honduras a generadores privados.

Señaló que la deuda flotante a generadores se redujo a aproximadamente siete mil 900 millones de lempiras a 30 de septiembre.

Añadió que los planes son disminuir dicho monto a niveles históricos antes del cierre de año.

Tejada resaltó la reducción de pérdidas de casi 4 % proyectada a diciembre, el ahorro operativo al sacar a Empresa de Energía Honduras (EEH), la toma de operación de represa Patuca III y demás sobrecostos eliminados, como los factores que derivaron una reducción de déficit operativo de casi 40% proyectado a enero del 2026.

Afirmó que en tres años y ocho meses se han invertido 22 mil millones de lempiras en infraestructura eléctrica rezagada. AG