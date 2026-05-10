ENEE no programa cortes de energía este domingo Dia de la Madre

Tegucigalpa- Para estedomingo 10 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de la Madre, no se esperan cortes de energía eléctrica programados en Honduras por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Sin embargo, es recomendable estar pendiente de las redes sociales de la estatal eléctrica debido a que en ellas se suelen comunicar suspensiones repentinas del servicio público.

Según denuncias de la población a ciertas horas se reportan cortes de energía que se producen ante la alta demanda. IR