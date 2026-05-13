ENEE mantendrá plazo de 15 días para pago del recibo de energía, confirma Guillermo Peña Panting

Tegucigalpa- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) mantendrá el plazo de 15 días para el pago del recibo de luz, confirmó este martes el gerente, Guillermo Peña Panting, tras una reunión con diputados del Congreso Nacional, representantes de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

Peña Panting explicó que, por ahora, “no hay ningún tema negociado todavía, no hay ningún tema que cambie”, y aseguró que el objetivo es encontrar medidas que no afecten ni a la estatal eléctrica ni a los consumidores.

“El problema del flujo de caja de la empresa es complicado. La ENEE está con problemas graves, muy graves, y en este punto el dinero es muy importante”, afirmó el funcionario.

Asimismo, aclaró que el regreso al plazo de 15 días no implica un incremento en la tarifa ni un doble cobro mensual.

“No hay ningún consumidor que pagará más por este cambio. No son dos pagos al mes, es un pago normal, simplemente son menos días”, sostuvo.

El titular de la ENEE señaló que el esquema de 15 días fue el mecanismo utilizado históricamente y que únicamente se modificó entre octubre de 2025 y marzo de 2026.

Peña Panting indicó además que la estatal trabaja en planes de reducción de pérdidas, eficiencia administrativa y reestructuración de personal bajo una línea de “orden, transparencia y reglas claras”.

Por su parte, el diputado Mario Pérez manifestó que durante la reunión se confirmó que la reducción en el flujo de caja ha impactado las finanzas de la ENEE.

“Hemos escuchado que el flujo de caja de la ENEE, la baja disponibilidad del dinero, les ha afectado y por eso están solicitando volver a cómo estuvo toda una vida: 15 días”, expresó.

El parlamentario también cuestionó la ampliación del plazo aprobada a finales de 2025, al señalar que fue una jugada política del Partido Libre para ganar votos, “se hizo en días electorales sin medir el impacto financiero que le causaría a la empresa”.

Pérez agregó que los diputados continúan analizando opciones que deberán ser consensuadas para evitar afectaciones tanto a la ENEE como a los consumidores.

La decisión ha generado preocupación entre usuarios y distintos sectores, que esperan que el Congreso Nacional intervenga para evitar que se reduzca el período de pago de la tarifa energética, argumentando que la situación económica de muchas familias es complicada.LB