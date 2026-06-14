ENEE intensifica colocación de bonos para enfrentar deuda y déficit financiero

Tegucigalpa – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha incrementado en las últimas semanas la colocación de bonos en el sistema financiero nacional, como parte de una estrategia orientada a captar liquidez y atender sus compromisos financieros inmediatos.

– La ENEE tiene un déficit de flujo de caja de 1 mil 300 millones de lempiras mensuales.

De acuerdo con el gerente financiero de la estatal, Aníbal Bendezú, el proceso ha mostrado buena receptividad por parte del sistema financiero, permitiendo la participación no solo de bancos, sino también de otras instituciones financieras, fondos de pensiones e inversionistas a través de la Bolsa Centroamericana de Valores.

El monto aprobado para endeudamiento asciende a 16 mil 117 millones, cuya colocación se realiza de forma progresiva, evaluando semanalmente las condiciones de liquidez del mercado. “El mecanismo consiste en sondear el sistema financiero e ir colocando los bonos en función de la respuesta del mercado”, explicó el funcionario.

Los fondos captados están siendo destinados principalmente al pago de deuda acumulada, especialmente con empresas generadoras de energía, a quienes se les adeudan múltiples facturas atrasadas. Esta situación representa un riesgo para la operatividad del sistema eléctrico, ya que los generadores dependen de esos pagos para sostener sus costos operativos y garantizar el suministro de energía.

Aunque la normativa permite también financiar proyectos de inversión, el gerente financiero subrayó que, en el contexto actual, la prioridad institucional es reducir la mora existente. “Se encontró una deuda importante con generadores que requiere atención inmediata”, indicó.

No obstante, pese a la colocación de bonos, la ENEE mantiene un déficit mensual en su flujo de caja estimado en alrededor de 1 mil 300 millones. El funcionario aclaró que este indicador difiere de los resultados reflejados en los estados financieros, los cuales incluyen componentes contables que no representan necesariamente disponibilidad real de efectivo.

“Es fundamental distinguir entre los estados financieros y el flujo de caja. Este último refleja el dinero disponible para cubrir gastos operativos y obligaciones inmediatas”, puntualizó. JS