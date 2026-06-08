ENEE instala transformador para mejorar voltaje en occidente del país

Santa Rosa de Copán – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), anunció la instalación de un nuevo transformador que permitirá reducir los problemas de bajo voltaje en los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque, con una inversión superior a los 50 millones de lempiras.

El coordinador noroccidental de la estatal eléctrica, Jairo Mejía, explicó que el equipo de 30 megavatios fortalecerá la subestación de Santa Rosa de Copán y contribuirá a descongestionar la subestación de La Entrada.

De la misma forma, informó que tras esta inversión se construirá una línea de transmisión de cinco kilómetros entre Las Flores y el desvío de La Iguala, así como el traslado de un transformador de 12.5 megavatios para reforzar el sistema eléctrico en esa zona.

Mejía señaló que la obra representa un alivio para los problemas de potencia que afectaban a la región y permitirá avanzar en la aprobación de nuevos proyectos que requerían una mayor capacidad energética. AD