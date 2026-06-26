ENEE inicia operativo de cortes de ramas en línea de transmisión Cañaveral-El Níspero

Tegucigalpa – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), inició hoy un operativo de cortes de ramas para despejar la línea de transmisión en Cañaveral-ElNispero.

Dicha línea abastece de energía los departamentos de Santa Bárbara, Lempira, Ocotepeque y Copán.

El operativo busca reducir el riesgo de apagones por la caída de ramas o árboles en la línea de alta tensión en la zona Occidental del país.

Este plan de trabajo fue revelado por el gerente general de la empresa estatal eléctrica, Guillermo Peña Panting -el pasado viernes- durante su visita con el secretario privado, Luis Castro al municipio de Ocotepeque.