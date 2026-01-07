ENEE ha venido agudizando su situación año con año: Arriaga Yacamán

Tegucigalpa – El exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Manuel Arriaga Yacamán sostuvo que en los últimos 20 años se ha venido agudizando el problema de la empresa estatal, año con año y administración tras administración.

En ese sentido, dijo que es momento ya de poner un alto a la situación que atraviesa dicha institución. En tal razón, sugirió una reingeniería a lo interno de la institución.

“La situación de la empresa estatal es dramática, la ENEE sólo por reducción de pérdidas pierde alrededor de 12 mil a 13 mil millones de lempiras anuales, lo cual vuelve insostenible las finanzas de la institución”, manifestó.

Indicó que eso no sólo golpea a la estatal eléctrica, sino que también al país, por lo que el problema hay que resolverlo integralmente.

Otro de los temas es la deuda que hay que tratar de reperfilar ya que hay bonos que están por vencer.

“El nuevo gobierno tendrá que tomar el toro por los cuernos, si queremos que el país se desarrolle tenemos que resolver el problema financiero de la ENEE para que se pueda invertir en generación, inversión y en distribución, porque esto está a punto de colapsar”, arguyó.

Afirmó que el próximo gobierno heredará la deuda con los generadores.

“Hay que trabajar unidos por sacar del bache a la institución, por más que se les ha advertido los problemas que se le suman año con año, por lo que la misión del nuevo gobierno es reunirse para ver la transición y como queda la institución, porque este problema no se va a resolver en cuatro años, pero su se puede empezar a trabaja desde el 27 de enero”, apuntó. IR