ENEE continúa con un déficit de flujo de caja de L 1,300 millones mensuales

Tegucigalpa- El gerente financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Aníbal Bendezú, informó que la estatal enfrenta un déficit de flujo de caja de 1,300 millones de lempiras al mes, lo que impide cubrir la totalidad de sus gastos operativos.

“Nos faltan 1,300 millones de lempiras para pagar todos los gastos, todas las erogaciones que tiene que honrar la ENEE mensualmente”, afirmó.

El funcionario señaló que la situación forma parte de un problema estructural del sector eléctrico, por lo que se impulsa una iniciativa de ordenamiento institucional.

Bendezú indicó que una reorganización y escisión es más que necesaria para mejorar la eficiencia y atacar las pérdidas, lo que impactaría directamente en la liquidez para el Estado de Honduras.

“No es una privatización, es un ordenamiento del sector”, subrayó.

Por último, agregó que áreas como generación y transmisión podrían fortalecerse bajo un esquema más independiente, lo que permitiría mejorar la rentabilidad y ampliar la inversión en infraestructura eléctrica. AD