ENEE concentra 99% de la deuda flotante pública, alerta Cohep

Tegucigalpa- La oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Yeny Antúnez, alertó que 51% de la deuda flotante nacional corresponde a entidades estatales y que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) concentra el 99 % de la deuda de ese sector.

Antúnez detalló que el déficit del Gobierno de Honduras asciende a 24 mil 600 millones de lempiras, equivalente al 2.4 % del Producto Interno Bruto (PIB).

“El 99 por ciento de 12 mil 751 millones de deuda corresponden a la ENEE”, afirmó.

La economista explicó que gran parte de estas obligaciones están vinculadas a compromisos pendientes con los generadores de energía.

Según Antúnez, mientras no se resuelvan los problemas financieros de la ENEE, el Gobierno continuará recurriendo al endeudamiento para hacer frente a estas obligaciones.

La representante de la empresa privada indicó que, de mantenerse la tendencia de endeudamiento y la colocación de bonos prevista para este año, el país podría enfrentar mayores presiones fiscales. AD