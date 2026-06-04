ENEE colocará otros L2,200 millones en bonos y supera los L6,000 millones de deuda en tres semanas

Tegucigalpa- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), realizará este jueves una nueva colocación de bonos soberanos por 2,200 millones de lempiras, con lo que la estatal eléctrica habrá colocado más de 6,000 millones de lempiras que se suman a deuda interna en apenas tres semanas consecutivas.

El gerente financiero de la ENEE, Aníbal Bendezú, explicó que las emisiones se han efectuado de manera continua los días 19 de mayo, 26 de mayo y nuevamente este jueves, con colocaciones promedio de 2,200 millones de lempiras en cada subasta.

“Este jueves es otra colocación y el valor que hacemos es medir la liquidez del mercado, porque también el objetivo no es generar una disrupción en la liquidez de este”, indicó el funcionario.

Las emisiones forman parte de la estrategia de financiamiento de la estatal para obtener recursos frescos en medio de la compleja situación financiera que enfrenta la empresa, particularmente la deuda millonaria con los generadores.

Sin embargo, economistas y analistas consideran que estas colocaciones representan únicamente un alivio temporal para la ENEE, ya que la institución continúa acumulando obligaciones financieras que terminan incrementando la deuda pública del país.

Según expertos, los recursos captados mediante bonos podrían destinarse a fortalecer el aparato productivo nacional, por lo que advierten que el creciente endeudamiento de la estatal limita la disponibilidad de financiamiento para otras áreas de la economía.

Las propias autoridades del sector energético y el presidente de la República Nasry Asfura, han reconocido en reiteradas ocasiones que la situación de la ENEE es insostenible y que las pérdidas de la empresa representan una constante presión sobre las finanzas públicas.

Ante este panorama, persiste la expectativa por la aprobación de las reformas al subsector eléctrico, las cuales son consideradas clave para impulsar medidas que permitan corregir los problemas estructurales de la estatal y avanzar hacia una solución más permanente de su crisis financiera.LB