ENEE coloca bonos por L 2,200 millones para estabilizar finanzas de los generadores

Tegucigalpa – El gerente financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Aníbal Bendezú, informó que la institución realizó una colocación de bonos en el mercado local por un monto de 2,200 millones de lempiras, como parte de su estrategia de estabilización financiera y pago a generadores eléctricos.

Bendezú explicó que la operación tuvo una respuesta positiva del mercado, al recibir ofertas superiores al monto inicial.

“Salimos al mercado a ofrecer 2,200 millones de lempiras y recibimos ofertas por 2,279 millones, lo cual es una buena señal”, indicó.

Agregó que finalmente se adjudicó el 92 % de la emisión, lo que calificó como un “buen augurio” para futuras colocaciones.

El funcionario detalló que los fondos están orientados principalmente al pago de deuda con empresas generadoras de energía, con el objetivo de evitar riesgos en la operación del sistema eléctrico nacional.

Bendezú indicó que la deuda reportada al cierre de 2025 era de aproximadamente 2,400 millones de lempiras, aunque reconoció que las facturas todavía crecen mensualmente entre 1,000 y 1,300 millones adicionales.

“Con esta colocación se va a poder limpiar esa deuda atrasada entre mayo, junio y julio”, apuntó.

El miembro de la estatal también señaló que la institución tiene autorizada una emisión total de hasta 16,000 millones de lempiras en bonos, con lo cual buscarán compromisos financieros. AD