ENEE cerrará con deuda flotante de L. 7,500 millones, prevé gerente interino

Tegucigalpa – El gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada estimó en 7 mil 500 millones de lempiras en deuda flotante al cierre del 2025.

Tejada Aseguró que la deuda de la estatal eléctrica al 2022 era de 100 mil millones el 2022, “lo que hemos hecho nosotros es una labor de contención”, dijo al agregar que la tasa de crecimiento de la deuda que fue brutal en 12 años, se ha contenido en el gobierno de Xiomara Castro. Sobre las pérdida de la ENEE dijo que estas se han reducido.

En las últimas horas, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) refirió que la deuda de la ENEE con térmicos ya supera los 111 mil millones de lempiras, lo que STENEE califica como “una crisis financiera sin precedentes”.

Además denunció que el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) no logró reducir el grave deterioro financiero que enfrenta la institución.

De acuerdo con miembros del sindicato, pese a las millonarias inversiones destinadas al programa, las pérdidas técnicas y no técnicas continúan estancadas entre el 34% y 36%, cifras que mantienen a Honduras entre los países con mayores niveles de pérdidas eléctricas en la región. VC