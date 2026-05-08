ENEE busca emitir bonos soberanos para pagar $ 600 millones a generadores

Tegucigalpa – El ministro de Energía, Eduardo Oviedo, reiteró que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) enfrenta una deuda cercana a los 100 mil millones de lempiras, equivalente a unos 4 mil millones de dólares, por lo que el Gobierno ya inició gestiones para la emisión de bonos soberanos destinados al pago de generadores de energía.

“Estamos trabajando rápidamente y ya firmé el documento para solicitar bonos soberanos al Banco Central de Honduras (BCH), y la Secretaría de Finanzas para durante este año hacer pagos en el orden de 600 millones de dólares solo para pago de los generadores”, afirmó el funcionario.

Oviedo explicó que asumió de manera interina y ad honórem funciones dentro de la ENEE con el objetivo de realizar un diagnóstico de la estatal eléctrica y aplicar medidas duras de contención financiera y operativa.

Según detalló, encontró una empresa con un crecimiento desmedido en su estructura de personal. “La ENEE tenía 2,300 empleados hace cuatro años y la encontré con 6,500 empleados”, señaló.

Asimismo, aseguró que se tomaron decisiones para reducir gastos, entre ellas la devolución de 770 vehículos alquilados utilizados por el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas.

El ministro también cuestionó el impacto de los subsidios energéticos sobre las finanzas de la estatal, indicando que el año pasado representaron alrededor de 4 mil millones de lempiras. De ese monto, 2,500 millones fueron absorbidos por el Estado en una empresa en rojo y 1,500 millones por el sector privado.

En relación con la situación energética del país, Oviedo reconoció que actualmente existen apagones programados y advirtió que no se descartan racionamientos debido a diversos factores internos y externos, entre ellos el incremento en los precios de los combustibles y el aumento de la demanda energética por las altas temperaturas. LB