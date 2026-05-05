ENEE baja a 15 días el plazo para pagar factura de energía

Tegucigalpa – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), informó a la población hondureña que baja a 15 días el plazo para pagar el recibo correspondiente a cada mes.

A través de un comunicado difundido en sus redes oficiales, la estatal eléctrica explicó: “La ENEE informa a todos sus usuarios que a partir del mes de mayo de 2026, se realizará un ajuste en el plazo para el pago de la factura de energía eléctrica”.

Desde ahora –desglosa la estatal de energía– tu factura deberá ser pagada dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de entrega del recibo.

Según la ENEE, lo que se busca con la medida es facilitar una mejor organización en los procesos de facturación y recaudación, asegurando la continuidad del servicio para todos los usuarios.

[LEER] Amplían a 28 días el plazo para pago de factura de la ENEE

En octubre de 2025, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), comunicó que se ampliará el plazo de 15 a 28 días para que los clientes puedan realizar sus pagos pendientes y no entren en mora.

Este pronunciamiento surge en un contexto de constantes quejas ciudadanas por el alza en los recibos de energía, en medio de una temporada marcada por el calor extremo y el incremento en la demanda eléctrica a nivel nacional. JS