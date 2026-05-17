ENEE anuncia suspensión temporal de operaciones en Patuca III por bajos niveles de agua

Tegucigalpa – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad, informó la suspensión temporal de operaciones de la Central Hidroeléctrica Patuca III, debido a la reducción crítica en los niveles de agua del embalse.

Según el comunicado oficial, la medida entrará en vigor a partir de la noche del domingo 17 de mayo, luego de que el embalse alcanzara su nivel mínimo permitido de operación, situado en 280 metros sobre el nivel del mar.

Esta condición limita la capacidad de rotación de las máquinas generadoras, imposibilitando continuar con la producción eléctrica bajo los parámetros técnicos y de seguridad establecidos.

Las autoridades señalaron que la situación responde a las actuales condiciones climáticas de la temporada seca y podría prolongarse hasta la llegada de las primeras lluvias de invierno, previstas por COPECO y CENAOS hacia finales del presente mes. De acuerdo con las proyecciones, la interrupción podría extenderse entre una y tres semanas.

#ENEEInforma | La Central Hidroeléctrica Patuca III saldrá temporalmente de operación a partir de la noche de este domingo. La medida responde a condiciones del clima seco y a parámetros técnicos de seguridad. El servicio continuará brindándose, pero podrán presentarse… pic.twitter.com/9a5B4GXgoe — Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) (@EneeHnOficial) May 17, 2026

Mientras la central, que cuenta con una capacidad de 77 megavatios, permanezca fuera de servicio, la ENEE recurrirá al respaldo de generación térmica instalada en el municipio de Juticalpa, con el objetivo de garantizar el suministro energético en la región de Olancho y zonas aledañas.

El documento también detalla que, desde su entrada en operación, Patuca III ha suspendido actividades en dos ocasiones previas por fenómenos naturales: una durante un mes en 2024 y otra por dos semanas en 2025.

Las autoridades aseguraron que la central retomará sus operaciones una vez que se registren lluvias suficientes que permitan la recuperación de los niveles del embalse. Igualmente, pidieron comprensión a la población afectada y reiteraron su compromiso de mantener la estabilidad y continuidad del servicio eléctrico a nivel nacional. JS