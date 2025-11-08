ENEE anuncia cortes de energía este sábado en SPS

Tegucigalpa– La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), informó que este sábado 8 de noviembre únicamente San Pedro Sula será afectada por interrupciones programadas del servicio eléctrico.

De acuerdo con el comunicado, los cortes se deben a trabajos de mantenimiento general en circuitos, control de nueva vegetación y cambio de aislamiento en doble terna, labores que se extenderán por aproximadamente seis horas.

La estatal eléctrica recordó a los usuarios que estos trabajos buscan fortalecer la red de distribución y mejorar la calidad del servicio en la zona norte del país.

Según el calendario oficial difundido a través de sus redes sociales los sectores afectados serán las líneas de transmisión 233: Col. Altamira, Col. Altiplano, Col. Suazo Córdova, Aldea San Isidro, Col. Vieja Primavera, Col. Vieja Primavera II, Col. Nueva Primavera, Aldea Las Peñitas, Col. Renacimiento, Col. Rodas Alvarado, Col. 13 de Marzo, Col. Trejo IV Etapa, ENEE (La Puerta).

Asimismo, LPT-L234: Col. Altiplano. IR