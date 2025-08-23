ENEE anuncia cortes de energía este sábado 23 de agosto en distintas zonas del país

Tegucigalpa- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este sábado 23 de agosto de 2025 se realizarán trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución, lo que ocasionará cortes temporales de energía en varias regiones de Honduras.

Según la estatal, estas interrupciones buscan fortalecer el sistema eléctrico y garantizar un servicio más estable en el futuro.

Cortes en la zona norte

En Puerto Cortés, Omoa y Quimistán, los trabajos se desarrollarán en la Subestación MASCA, con interrupciones programadas de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Entre los sectores afectados se encuentran: Colinas del Norte,El Mirador, Las Lomitas,Buenavista,Tranzua,Remecor,Plantel Fertigard,Parque Acuático,Comunidades aledañas

Asimismo, en el circuito MAS-L53, se verán impactadas zonas de Puerto Cortés y El Progreso, incluyendo: Gasolineras Texaco Peaje y UNO La Roca,Barrios Brisas del Atlántico, Roma y Brisas de Tranzua

Cementera Caridad del Cobre,Isla Santa Isabel,Relleno Sanitario,Chile Abajo y Chile Arriba,Residenciales La Gran Vía y 5 de Mayo

Cortes en el Distrito Central

En la capital, las interrupciones se realizarán en la Subestación Santa Fe, con un horario de 12:00 a.m. a 2:00 a.m.

Colonias y sectores afectados: Colonia Superación, Gracias a Dios, Espíritu Santo y Santa Cecilia,Plantel de Columbus, Carbón, Cantarea López, Lincoln, Nuevos Horizontes,Los Centenos, Jardines del Norte, Lomas del Norte, Brisas del Norte,Laguna de El Pedregal, Salida al Norte, Jardines de El Carrizal, San Juan Bosco, Nueva Providencia, José Duarte #1, Nueva Danlí, Ciudad del Ángel, Altos de la Laguna

En el mismo horario se sumaron otros sectores como: Arturo Quezada, Israel Sur, David Betancourt, El Mogote,Nueva Jerusalén, La Soledad, Ramón Amaya Amador,Linda Vista, Monte de los Olivos, Berlín, José Trinidad Cabañas y Nueva España.LB