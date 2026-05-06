ENEE anticipa apagones en mayo por crisis en Medio Oriente que agota sus finanzas

Tegucigalpa – La estatal eléctrica de Honduras –ENEE– contempla lo que ellos denominan ‘desconexión de circuitos’ por la alta demanda durante este mayo, al tenor de la guerra en el Medio Oriente que impacta en sus deterioradas finanzas por los altos costos de los combustibles, un insumo utilizado en el 45 % para la generación de energía térmica en el país.

– La deuda acumulada de la ENEE ha escalado a niveles históricos, alcanzando aproximadamente los 117 mil millones de lempiras al primer trimestre de 2026.

– El petróleo de Texas cerró este martes a 102.27 dólares, al mantenerse la tregua EEUU-Irán.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), enfrenta un escenario crítico este mes, viéndose obligada a diseñar un plan de contingencia ante la inminente amenaza de apagones a nivel nacional.

La combinación de una fuerte sequía que ha reducido los niveles de los embalses y la limitada capacidad de generación local mantiene en vilo al sistema interconectado, obligando a las autoridades a gestionar cortes programados para evitar un colapso total de la red eléctrica.

A este complejo panorama operativo se suma un golpe devastador a la salud financiera de la estatal, derivado de la inestabilidad geopolítica en Medio Oriente.

El recrudecimiento del conflicto bélico entre EEUU-Israel contra Irán ha disparado los precios internacionales de los combustibles, elevando drásticamente los costos de la generación térmica. Esa «tormenta perfecta» no sólo compromete el suministro estable de energía para los hogares hondureños, sino que remata las ya debilitadas arcas de la ENEE, que debe pagar más por un servicio que no logra cubrir la demanda actual.

A las puertas de los apagones en mayo por alta demanda.

Consumo de 2 mil 225 megavatios

Las altas temperaturas que se registran en Honduras ya comienzan a impactar de forma directa el consumo de energía eléctrica, elevando la demanda a niveles que podrían generar interrupciones en el servicio durante las próximas semanas, según advirtió el directivo del sindicato de trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Alex Godoy.

Detalló que en las últimas horas la demanda energética ha alcanzado cifras cercanas a los 1,994 megavatios, mientras que en otros momentos ha superado los 2,000 megavatios, reflejando un comportamiento inusualmente alto impulsado principalmente por el incremento de las temperaturas.

El dirigente explicó que la tendencia continuará al alza y podría agravarse en el corto plazo. “Tenemos una proyección de que en unos 15 a 18 días la demanda podría llegar hasta los 2,225 megavatios diarios”, indicó, atribuyendo este crecimiento al uso intensivo de aires acondicionados, especialmente en la zona norte, así como al aumento de la actividad industrial, comercial y residencial.

Godoy señaló que los picos más críticos de consumo se registran entre las 10:00 de la mañana y el mediodía, así como en horas de la tarde y noche, entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m., períodos en los que el sistema eléctrico enfrenta mayor presión.

La deuda acumulada de la ENEE ha escalado a niveles históricos, alcanzando aproximadamente los 117 mil millones de lempiras al primer trimestre de 2026.

Apagones

Ante este escenario, no descartó la posibilidad de fallas en el servicio. “Se pueden dar algunos circuitos que salgan del sistema”, advirtió, al tiempo que aclaró que el problema no radica en la generación de energía, sino en las redes de transmisión y distribución.

Explicó que, aunque en el último año se realizaron inversiones para sustituir transformadores obsoletos, aún existen líneas de transmisión con más de 20 y hasta 30 años de antigüedad, las cuales son más vulnerables al recalentamiento provocado por las altas temperaturas.

Entre las zonas más susceptibles a interrupciones mencionó el oriente, occidente y la región del litoral Atlántico, donde el calor extremo —que ya supera los 40 grados centígrados— incrementa el riesgo de sobrecarga en los sistemas eléctricos.

“Las líneas se recalientan fuertemente, se disparan los circuitos y salen del sistema. Técnicamente se nos sale de las manos por el impacto del clima”, explicó.

Eduardo Oviedo, gerente interino de la ENEE y ministro de Energía.

No se descartan las plantas diésel

El secretario de Energía y gerente interino de la ENEE, Eduardo Oviedo, advirtió que el sistema eléctrico nacional enfrenta una fuerte presión debido a las condiciones climáticas, lo que ha obligado a implementar medidas inmediatas y estructurales para evitar un colapso en el suministro.

El funcionario explicó que, en zonas como Choluteca, se negocia la incorporación de generación adicional mediante una planta de las azucareras Celsur, que aportaría unos 15 megavatios.

Sin embargo, reconoció que en distintas regiones del país ya se están realizando descargas del sistema en horas pico, lo que implica cortes de circuitos para preservar los niveles de agua en los embalses.

“Siempre existe la posibilidad de apagones. Es crítico conservar el agua, porque quedarnos sin las hidroeléctricas sería fatal”, subrayó Oviedo. Detalló que durante el día el país cuenta con generación solar, pero en la noche depende principalmente de plantas térmicas y de la energía hidroeléctrica.

En cuanto a las zonas más afectadas, indicó que el Valle de Sula mantiene estabilidad gracias a la instalación de transformadores el año pasado, pero en regiones de occidente persisten problemas de bajo voltaje debido a la extensión de los circuitos.

#Comunicado | La Empresa Nacional de Energía Eléctrica informa a la población en general que se ha venido cumpliendo los compromisos financieros con los generadores, aunque persiste una mora significativa heredada de administraciones anteriores, la cual está siendo atendida de… pic.twitter.com/4KfYxHMf0K — Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) (@EneeHnOficial) May 5, 2026

Gobierno reconoce alta mora heredada

La estatal ENEE, con respecto a los procesos de generación de energía informó que ha venido cumpliendo sus compromisos financieros con los productores privados, no obstante existe “una mora significativa” que corresponden a periodos anteriores a la actual administración.

Especificaron que las obligaciones conciernen a deudas heredadas de administraciones pasadas, las que están siendo atendidas de manera responsable por el gobierno a través de un proceso ordenado de revisión, conciliación y pago.

En ese sentido –cita la comunicación oficial– a través de la ENEE se ha avanzado progresivamente en la cancelación de estos compromisos priorizando la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional y el cumplimiento de las obligaciones financieras.

#Comunicado | La Empresa Nacional de Energía Eléctrica comunica lo siguiente en relación al ajuste en el plazo del pago de la factura de energía eléctrica. pic.twitter.com/fmQ8afg583 — Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) (@EneeHnOficial) May 5, 2026

La estatal reconoce que existen saldos pendientes por regularizar, pero se mantienen abiertos los canales de diálogo con los generadores, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio eléctrico y evitar afectaciones a la población.

El déficit de las finanzas de la ENEE obligó a esa oficina del gobierno a bajar de 28 a 15 días el plazo para pagar el recibo correspondiente a cada mes.

A través de un comunicado difundido en sus redes oficiales, la estatal eléctrica explicó: “La ENEE informa a todos sus usuarios que a partir del mes de mayo de 2026, se realizará un ajuste en el plazo para el pago de la factura de energía eléctrica”.

Desde ahora –desglosa la estatal de energía– tu factura deberá ser pagada dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de entrega del recibo.

Según la ENEE, lo que se busca con la medida es facilitar una mejor organización en los procesos de facturación y recaudación, asegurando la continuidad del servicio para todos los usuarios.

En octubre de 2025, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), comunicó que se ampliará el plazo de 15 a 28 días para que los clientes puedan realizar sus pagos pendientes y no entren en mora.

Esta postura surge en un contexto de constantes quejas ciudadanas por el alza en los recibos de energía, en medio de una temporada marcada por el calor extremo y el incremento en la demanda eléctrica a nivel nacional.

Los hondureños se aprestan para pagar más cara la energía desde este mayo.

ANDI urge implementar medidas

La Asociación Nacional de Industriales (ANDI), expresó su preocupación ante el incremento en la tarifa de la energía eléctrica aplicado por la ENEE.

El presidente regional de la ANDI, Fuad Handal, señaló que el aumento impacta directamente la economía del sector productivo. En ese sentido, instó al gobierno a implementar medidas que mitiguen sus efectos en la industria y la generación de empleo.

“Estamos en una espiral inflacionaria muy fuerte el tema de la energía, de la movilidad, afecta a nivel mundial y los países debemos saber manejarlo correctamente y saber optimizar los recursos que tenemos para no vernos tan afectados”, sostuvo.

Apuntó que espera que la situación a nivel mundial se estabilice, porque el alza al petróleo afecta a todos y deja muchas consecuencias a los países.

La forma de cómo la ENEE sortee este mes de mayo dependerá de una frágil tregua entre el clima y los mercados internacionales, al tiempo que el Centro Nacional de Despacho (CND) gestione adecuadamente los cortes de energía programados para estabilizar la red ante la baja generación hídrica. Es así qué estatal se ve obligada a operar con un margen financiero casi inexistente. JS