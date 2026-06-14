Endurecimiento de penas en violencia contra la mujer es ineficaz porque no hay un enfoque de género: Ligia Ramos

Tegucigalpa – La exdiputada y doctora Ligia Ramos señaló que las reformas al endurecimiento de penas de violencia contra la mujer son ineficaces porque no hay un enfoque de género en el sistema de justicia.

“A mi me parece que estas medidas son ineficaces porque debemos de atacar la impunidad y la investigación”, manifestó Ramos

Opinó que los operadores de sistemas de justicia están enraizados la misoginia y no tiene un enfoque de género para investigar las denuncias, investigarlas y judicializar los casos de violencia contra la mujer.

¿De que nos sirve tener penas más duras si no llevamos a los culpables a ser judicializados?, cuestionó la doctora.

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Consideró que el endurecimiento de penas es un disuasivo, pero que el problema es que este tipo de delitos no logran ser judicializados en su mayoría de casos.

Ramos indicó que el Estado no tiene una política de Estado para contrarrestar este conflicto porque no hay un enfoque de género en la institucionalidad, especialmente en la Policía Nacional y Poder Judicial.

Además, adicionó que no hay presupuesto suficiente para invertir en brindar orientación a los operadores del sistema de justicia. AG