Endrick, «tranquilo» con su suplencia: «Ancelotti sabe muy bien lo que hace»

Basking Ridge (EEUU) – Endrick, delantero de la selección brasileña, aseguró este jueves estar «tranquilo» con su suplencia y subrayó que el seleccionador Carlo Ancelotti «sabe muy bien lo que hace» con las decisiones que toma.

«Ancelotti no va a hacer lo mejor para mí, va a hacer lo mejor para el equipo. No tiene miedo, él piensa y las cosas ocurren. Está iluminado», dijo el atacante sobre el técnico italiano, en una rueda de prensa en el hotel de concentración de la Canarinha, en Basking Ridge (Estados Unidos).

Muchas de las preguntas dirigidas al joven del Real Madrid giraron en torno a su papel de revulsivo en la ‘Seleção’, en un momento en que la afición demanda que sea titular y cuando faltan tres días para los octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega.

«El sábado (un día antes del partido), voy a dormir como un bebé, puedes quedarte tranquilo», respondió a un periodista.

Endrick sostiene que él ya está «muy agradecido a Dios» por formar parte de la convocatoria. «Es una victoria estar en este grupo, con la selección disputando una Copa del Mundo», añadió.

No obstante, subrayó que los 26 jugadores están como «locos» por jugar de inicio.

«Yo también estoy muy preparado para ese momento. Todos aquí estamos esperando esa oportunidad», pero «el entrenador va a hacer lo mejor para el equipo», reiteró.

El ariete de 19 años, además, llenó de elogios a Ancelotti, con el que ya coincidió en el Real Madrid, en la primera temporada del brasileño en el fútbol europeo.

«Es una convivencia maravillosa. Fue mi primer entrenador en Europa. De las mejores experiencias que he tenido, fue increíble, pude aprender bastante con él y sus auxiliares, que son muy buenos. Aquí en la selección no está siendo diferente», explicó.

Recordó que en su primera temporada en el conjunto blanco «jugó mucho» con ‘Carletto’, quien «siempre» le decía que estuviera «tranquilo» porque su momento llegará en el futuro.

«Siempre estuve tranquilo porque el entrenador es de los más victoriosos del mundo y sabe muy bien lo que hace», apuntó.

«No me imaginaba estar aquí con Rayan (extremo del Bournemouth), los dos con 19 años. Vamos a hacer de todo para entrar y hacer lo que el seleccionador diga que hay que hacer», insistió.

Endrick también destacó su polivalencia en el ataque, pues en el Olympique de Lyon, donde estuvo cedido durante el primer semestre de este año, pudo jugar de 9, de extremo diestro y hasta de falso 9.

«Ancelotti ya sabe cuáles son mis características y mis cualidades. Pasé un año a su lado, me vio entrenar y aquí es lo mismo. Sabe lo que puedo contribuir al equipo», indicó.

Sobre el partido contra Noruega, proyectó que será un duelo «maravilloso» con dos equipos «buscando la victoria en todo momento».

«Ahora no hay margen de error (…) Tenemos que seguir trabajando y, si nos marcan primero, mantener la calma y la tranquilidad, y buscar siempre ganar porque es ‘mata-mata’ y tenemos que matar», dijo. EFE