Endrick regresa a una convocatoria con cuatro bajas defensivas

Madrid – El brasileño Endrick, cuyo último partido con el Real Madrid fue el 18 de mayo, es la gran novedad de una convocatoria en al que se asientan Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, que podrán disputar sus primeros minutos ante el Espanyol, y de la que son baja Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, por lesión, más Dean Huijsen, sancionado.

Todas las bajas que sufre Xabi Alonso para enfrentarse al Espanyol en la quinta jornada de LaLiga EA Sports, son defensivas. El estreno en la Liga de Campeones dejó la lesión muscular de Trent que se sumó a la sufrida en los días previos por Rüdiger.

Mientras, Mendy arrastra aún la lesión de la recta final del pasado curso y los recursos presentados por el Real Madrid por la expulsión de Huijsen en Anoeta, no han servido para que se le levante el partido de sanción que deberá cumplir ante el Espanyol. El técnico tolosarra tira de la cantera citando a David Jiménez.

Lo positivo para Xabi Alonso llega con la mejoría física de Bellingham y Camavinga, que ya entraron en la convocatoria pero se quedaron sin minutos ante el Olympique de Lyon, y con el regreso de Endrick.

El delantero brasileño, que esta temporada portará el dorsal 9, no tienen minutos desde que cayera lesionado en Sevilla el 18 de mayo. Una rotura muscular de la que sufrió una recaída hizo que se perdiera el Mundial de Clubes y un problema en los isquiotibiales de la pierna derecha le han impedido aún poder estrenarse con Xabi Alonso.

La lista de convocados del Real Madrid para la quinta jornada de LaLiga la integran:

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Dani Carvajal, David Jiménez, Eder Militao, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García.

Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler.

Delanteros: Brahim, Mastantuono, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Endrick. EFE