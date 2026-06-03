Endrick, periodista improvisado en la rueda de prensa de Igor Thiago

Redacción Deportes.– Endrick ejerció este miércoles de periodista improvisado durante la rueda de prensa de su compañero Igor Thiago en la concentración de la selección brasileña, en Estados Unidos, en un momento que reflejó el buen ambiente entre los más jóvenes de la Canarinha.

Endrick y Rayan, atacante del Bournemouth, acompañaron la comparecencia de su compañero, en Nueva Jersey, y el delantero del Real Madrid hasta se atrevió a preguntarle en el último turno de palabra sobre sus sensaciones a pocos días de que empiece el Mundial 2026.

«Buenas tardes, señor Igor, nos gustaría preguntarle cómo está siendo la experiencia aquí dentro, con los 26 convocados, y cómo se está sintiendo dentro del grupo», preguntó el camisa 19 de la ‘Verdeamarela’.

Igor Thiago, uno de los jugadores revelación de la pasada temporada en la Premier League, transmitió al «periodista Endrick» su extrema felicidad por formar parte de los 26 elegidos por el seleccionador Carlo Ancelotti para disputar la Copa del Mundo.

«Estoy muy feliz por poder compartir este momento con ustedes, que es único, y tener la posibilidad de inscribir nuestro nombre en la historia. Es una oportunidad única en la vida», respondió.

Igor Thiago, Endrick y Rayan, estos dos últimos los más jóvenes de la convocatoria brasileña, fueron protagonistas en la goleada por 6-2 del domingo pasado contra Panamá, en el Maracaná de Río de Janeiro.

El trío de atacantes entró en el descanso con un 2-1 a favor de la ‘Seleção’ y jugó con más soltura y brillo que los teóricos titulares.

«Tengo una relación muy buena y positiva con ellos, me incentivan a ser mejor persona y jugador. Estando aquí a mi lado, me dan esa seguridad», dijo el artillero sobre Endrick y Rayan.

Por otro lado, Igor Thiago, goleador del Brentford, indicó que disputar su primera Copa del Mundo es «la mayor realización» de su «vida personal y profesional».

Aseguró que, más allá de si es titular o suplente, lo importante es «dar el máximo» en cualquier circunstancia y se ofreció a Ancelotti como un 9 que «pelea, que no desiste de la pelota y que quiere tener buenos números» goleadores.

Brasil llegó el martes a Estados Unidos y desde entonces se prepara para el último amistoso preparatorio contra Egipto, que se disputará el sábado en Cleveland. EFE/ir