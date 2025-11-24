Endeudamiento de Administración Castro supera monto adquirido durante pandemia

Tegucigalpa – El oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alejandro Kaffati, señaló que la administración de Xiomara Castro se ha endeudado en cerca de 4 mil 500 millones de dólares en deuda externa, un monto que supera la deuda adquirida en 2020 y 2021 en el marco de la pandemia de la COVID-19.

El endeudamiento público, que suma la deuda externa y la interna, anda en alrededor de 17 mil millones de dólares, estimó el economista quien observó que la deuda es conformada por bonos soberanos, préstamos bilaterales donde lo interesante del caso es el ritmo de endeudamiento que me ha estado llevando.

“Hemos encontrado además que el país tiene que destinar cerca de mil 500 millones de dólares anuales para los próximos 5 años para poder hacer frente al servicio de deuda o al pago de los intereses y del capital que hemos estado endeudándonos”, dijo.

Kafatti destacó que el siguiente Gobierno tiene un reto fiscal importante, ya que no solo se trata de reducir el gasto público, sino también de ver cómo hacer frente a los pagos del servicio de deuda que están pendientes para los próximos 4 o 5 años. VC