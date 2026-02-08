Encuentro entre Asfura y Trump nos llena de optimismo: Presidenta del Cohep

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, consideró que el encuentro entre el presidente Nasry Asfura con el mandatario estadounidense Donald Trump llena de optimismo para un mejor futuro en el país.

A través de su cuenta de red social “X, Gallardo reaccionó a las imágenes del encuentro entre los dos mandatarios en la residencia de Trump en Mar-A-Lago.

Señaló que EEUU es el principal hogar de muchos compatriotas, como el principal socio comercial de Honduras.

Trump detalló en su cuenta de “Truth Social” que la reunión que habrá una estrecha colaboración en seguridad para contrarrestar cárteles peligrosos y narcotraficantes, y deportar a migrantes ilegales y miembros de pandillas fuera de Estados Unidos.

Añadió que también discutieron sobre el comercio y la inversión entre ambas naciones.