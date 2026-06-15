Encuentran sin vida a mujer en avanzado estado de descomposición dentro de su vivienda en Choloma

Choloma – Una mujer de aproximadamente 57 años de edad fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda ubicada en la colonia La Mora, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.

Residentes de la citada colonia manifestaron que tenían varios días sin observar movimientos en la casa de la mujer. Sin embargo, fue hasta que el olor se volvió insoportable que decidieron notificar a las autoridades.

Técnicos forenses estimaron durante una primera inspección visual que la mujer tendría entre cuatro y cinco días de haber fallecido dentro de su vivienda.

Debido al deterioro del cadáver, las autoridades indicaron que no fue posible establecer de inmediato la causa de muerte, por lo que esta permanece como indeterminada hasta que se practique la autopsia de ley.

El cadáver fue trasladado a la morgue judicial de San Pedro Sula, donde especialistas realizarán los exámenes que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento. AD