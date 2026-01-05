spot_img
Encuentran sin vida a dos primas de 15 años en Sulaco, Yoro

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Dos menores de 15 años, ambas primas, fueron encontradas sin vida después que fueron reportadas como desaparecidas en Sulaco, Yoro.

Las jovencitas fueron identificadas como Jenifer Archaga Reyes y Alejandra Reyes.

Ambas tenían varias heridas de bala en sus cuerpos.

Según versiones, ambas fueron reportadas como desaparecidas la mañana de este domingo luego de que sujetos desconocidos las llevaron a la aldea de San Antonio Sulaco.

Autoridades se encuentran investigando en el lugar de los hechos.  

Los cuerpos de las jovencitas fueron trasladados a la morgue sampedrana. IR

