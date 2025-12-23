Encuentran sin vida a dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos en Intibucá

Tegucigalpa- Dos jóvenes reportados como desaparecidos fueron encontrados sin vida en el municipio de San Juan Intibucá.

Según reportes, ambas víctimas identificadas como Eris Bonilla y José Fidel Gómez habrían muerto en un accidente de tránsito.

Los familiares habían interpuesto la denuncia de la desaparición de ambos jóvenes.

En ese sentido, los agentes policiales iniciaron con la búsqueda de los jóvenes quienes fueron encontrados sin vida en un sector de San Juan Intibucá.

Ambos jóvenes se transportaban en una motocicleta al parecer tuvieron un accidente vial que provocó que cayeran a una hondonada.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). IR