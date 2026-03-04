Encuentran otra plantación con 16 mil 500 arbustos de hoja de coca en Tocoa

Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas informaron este miércoles del hallazgo de una plantación de 16 mil arbustos de hoja de coca en el municipio de Tocoa en el departamento de Colón, Caribe de Honduras.

La plantación fue encontrada en el Parque Nacional Botaderos por miembros del Primer Batallón de Fuerzas Especiales Navales.

Asimismo, la plantación consistía en tres manzanas que contenía 16 mil 500 arbustos de hoja de coca y una estructura artesanal utilizada para el procesamiento de pasta base de cocaína.

Las coordinaciones correspondientes para la erradicación de la plantación y el procedimiento legal respectivo se realizan con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco).

El día anterior, se registró el aseguramiento de 22 mil arbustos de coca en el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras en Tocoa.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, detalló que en el presente año se ha decomisado ocho plantaciones con más de 130 mil arbustos de hoja de coca en los departamentos de Colón y Olancho. AG