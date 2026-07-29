Encuentran muerto al DJ francés Kavinsky, famoso por el tema ‘Nightcall’ del filme ‘Drive’

París – El DJ francés Kavinsky, estrella de la electrónica francesa y conocido por temas como ‘Nightcall’, de la banda sonora de la película ‘Drive’ (2011), protagonizada por Ryan Gosling, fue hallado muerto en su casa de París, a los 50 años, informó este miércoles el diario Le Parisien.

El músico, nacido en el departamento de Sena-Saint Denis (a las afueras de París) y cuyo verdadero nombre era Vincent Belorgey, fue encontrado sin vida en la noche del martes en su domicilio y, de acuerdo a las fuentes del periódico, se estudia la hipótesis de que sufriera un accidente cerebrovascular (ACV), porque había sufrido dolores de cabeza en los días precedentes.

«Se ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte, ya que los servicios de emergencia no han encontrado ningún indicio sospechoso en el lugar de los hechos», informó por su parte la Fiscalía de París.

Figura de la música electrónica francesa, Kavinsky fue una de las estrellas de la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de París de 2024, donde interpretó precisamente una nueva versión de su éxito ‘Nightcall’ junto a la banda francesa Phoenix y la cantante belga Angèle.

«Gracias por haberme permitido vivir ese momento inolvidable en el escenario contigo, y toda la aventura que vino después», publicó en Instagram esta última artista, donde compartió su «inmensa tristeza» junto a una foto con Kavinsky en la clausura de París 2024.

El también productor, clave en el desarrollo del género ‘synthwave’, tenía un estilo fuertemente influenciado por la música de los años ochenta, la estética de los videojuegos antiguos y el ‘house’ francés.

Tras iniciarse en el mundo de la actuación, dio el salto a la música en 2005 influenciado por su amigo el director francés Quentin Dupieux, que le regaló un ordenador que ya no usaba.

Para sus portadas e iconografía, creó el personaje de un zombi de piel azul y ojos rojos llamado Kavinsky que, según su trasfondo de ficción, resucitó en 2006 para hacer música tras haber estrellado su Ferrari Testarossa en 1986.

La noticia de la muerte del DJ generó una fuerte conmoción en Francia y figuras como el presidente, Emmanuel Macron, la ministra de Cultura, Catherine Pégard, o el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, le rindieron homenaje.

«Kavinsky, orgullo francés para siempre», escribió Macron en su perfil de Facebook, un mensaje que acompañó con una ilustración del DJ.

Pégard, por su parte, lamentó que con esta muerte Francia pierde «una de sus voces más singulares».

«Su música, a la vez bailable y nostálgica, seguirá traspasando generaciones y fronteras», añadió la ministra.

A nivel internacional los mensajes de tributo también empezaron a llegar poco después de hacerse pública la noticia, como el de la estrella canadiense The Weeknd, a quien Kavinsky había acompañado brevemente el pasado 10 de julio en París, en el concierto que el responsable de ‘Starboy’ y ‘Blinding Lights’ dio en el Estadio de Francia.

«Parte el corazón enterarse de la noticia. Una inspiración para tantos, incluido yo. Continuaré honrando tu nombre y tu música. Descansa en paz, Kavinsky», manifestó The Weeknd en X.

«La noche te ha llamado de vuelta demasiado pronto», lamentó por su parte el músico francés Jean-Michel Jarre, pionero de la música electrónica mundial, en la misma red social, donde se despidió de su «hermano pequeño de armas». EFE (AD)