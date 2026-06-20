Encuentran muerta a una mujer en el barrio Perpetuo Socorro de Comayagüela

Comayagüela – Una mujer fue encontrada sin vida la mañana de este sábado en uno de los pasajes del barrio Perpetuo Socorro, en Comayagüela, en un hecho que ya es investigado por las autoridades policiales.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima tendría entre 35 y 38 años de edad y, hasta el momento, no ha sido identificada.

Vecinos de la zona manifestaron que durante la madrugada no escucharon detonaciones de arma de fuego ni gritos, por lo que se desconoce cómo ocurrió el crimen.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena mientras personal de Medicina Forense realizaba las diligencias correspondientes para el levantamiento cadavérico y la recolección de evidencias.

Las investigaciones también contemplan la revisión de cámaras de seguridad instaladas en viviendas cercanas.

Este nuevo hecho violento ocurre en medio de la preocupación por la violencia contra las mujeres en Honduras. Según organizaciones feministas, más de 125 mujeres han sido asesinadas en el país en lo que va del año. AD