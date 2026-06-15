Encuentran muerta a una mujer dentro de caseta en la zona del Lago de Yojoa

Lago de Yojoa- El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado este día al interior de una caseta dedicada a la venta de comida en la zona del Lago de Yojoa.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida, fue hallada debajo de unas bancas y presentaba manchas de sangre y signos de violencia en distintas partes de su cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades desconocen si la mujer falleció a causa de heridas provocadas por arma de fuego o arma blanca, por lo que será la investigación forense la que determine las circunstancias de su muerte.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) permanecen en la escena a la espera de personal de Medicina Forense procedente de San Pedro Sula para realizar el levantamiento cadavérico.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las causas del fallecimiento. AD