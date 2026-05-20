Encuentran muerta a mujer en colonia Villanueva

Tegucigalpa- Una mujer fue encontrada sin vida en un sector de la colonia Villanueva de la capital, informaron autoridades policiales que acordonaron la escena para iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con reportes preliminares, la mujer presentaba aparentes signos de violencia y estrangulamiento, al estar atada de pies y manos.

Las pericias iniciales indican también indican que la víctima aparentemente estaba embarazada.

El cuerpo fue localizado en una zona utilizada como paso peatonal hacia el anillo periférico.

La Policía Nacional indicó que será Medicina Forense la encargada de determinar las causas exactas de la muerte y otros detalles relacionados con el caso.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 tras encontrar el cuerpo de la mujer.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida oficialmente.

Asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres registran más de un centenar de femicidios en el 2026. AD