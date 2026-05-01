Encuentran maletas con dinero en operativo por caso Koriun en Campisa, San Pedro Sula

Tegucigalpa- Tras un fuerte operativo ejecutado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), se reportó como resultado el hallazgo de varias maletas con dinero en efectivo en el sector de Campisa, en San Pedro Sula, como parte de las investigaciones del denominado caso Koriun.

De acuerdo con reportes preliminares, las autoridades intervinieron una vivienda vinculada a esta estructura, donde además se requirió a una persona supuestamente relacionada con el caso. Durante la inspección, los agentes encontraron varias maletas con grandes cantidades de dinero en efectivo, el cual está siendo contabilizado mientras avanzan las diligencias.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado un informe oficial detallado sobre el monto incautado ni sobre posibles capturas adicionales, ya que las acciones continúan en desarrollo.

El caso Koriun Inversiones ha sido catalogado como una de las estafas financieras de mayor magnitud en Honduras, operando bajo un esquema piramidal o tipo Ponzi. Esta estructura prometía a sus inversionistas ganancias de hasta un 20% mensual, atrayendo a miles de personas que buscaban altos rendimientos económicos.

Las mayores afectaciones se reportaron en el municipio de Choloma, donde miles de ciudadanos habrían invertido sus ahorros en esta supuesta empresa, que ahora sigue en investigación.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público amplíe la información sobre este operativo y los avances en el caso.LB