Encuentran hombre acribillado en finca de piñas de Atlántida

El Porvenir – Este domingo se reportó el hallazgo del cadáver de un hombre en una finca de piñas ubicada en el sector de El Pino, municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima recibió al menos cinco impactos de arma de fuego, lo que le provocó la muerte en el lugar.

El fallecido, de entre 25 y 30 años de edad, no ha sido identificado hasta el momento, ya que no portaba documentos personales.

Las autoridades de la Policía Nacional informaron que investigan el caso, aunque hasta ahora no se tiene información sobre los responsables ni el móvil del crimen.

Este suceso se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en la zona, lo que mantiene en alerta a las autoridades de la zona.

Según datos estadísticos, Honduras registra más de 600 homicidios a nivel nacional en los primeros meses del año 2026. AD