Encuentran en frontera hondureña a guatemalteca reportada como desaparecida desde septiembre de 2024

Tegucigalpa – En un trabajo coordinado entre INTERPOL Honduras y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), se logró la recuperación de una ciudadana guatemalteca de 36 años, quien permaneció desaparecida durante 329 días, desde el 23 de septiembre de 2024.

La alerta se generó mediante una notificación amarilla de INTERPOL, destinada a localizar personas desaparecidas.

Según los registros internacionales, la última vez que fue vista la ciudadana fue en la colonia San Rafael 2, Zona 18, de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

Durante casi un año, la mujer no logró comunicarse con sus familiares, generando preocupación en su entorno cercano.

El hallazgo se produjo en el puesto de control fronterizo integrado El Amatillo, cuando agentes de la DNSPF realizaban inspecciones rutinarias y verificación de identidad en coordinación con la base de datos internacional INSYST (Sistema de Control de Acceso a las Aplicaciones de INTERPOL) y el sistema nacional NACMIS (registro y control de casos).

Tras confirmar su identidad y la vigencia de la notificación amarilla, se procedió a su recuperación inmediata, garantizando su seguridad y bienestar, informaron las autoridades hondureñas.

El operativo se desarrolló bajo protocolos de seguridad y atención humanitaria, mientras se coordinaban los procedimientos legales y administrativos necesarios para su retorno seguro a Guatemala.

La ciudadana se encuentra actualmente bajo custodia policial, recibiendo asistencia para su reintegración segura con sus familiares, mientras se formalizan los trámites de coordinación con las autoridades de Guatemala. RO