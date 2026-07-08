Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer bajo el puente Tiburcio Carías Andino

Tegucigalpa- El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado la mañana de este miércoles en la parte baja del puente Tiburcio Carías Andino, a orillas del río Choluteca, en el Distrito Central.

De acuerdo con información preliminar, la fallecida sería una persona en condición de calle.

Las primeras versiones indican que la muerte podría estar relacionada con una posible intoxicación alcohólica; no obstante, esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades competentes tras las investigaciones correspondientes.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense, quienes acordonaron la escena para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las diligencias que permitan establecer las circunstancias en que ocurrió el deceso.

El cuerpo será trasladado a la morgue capitalina, donde se practicará la autopsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso. IR