Encuentran dos personas muertas en la colonia Suyapa de Chamelecón

San Pedro Sula – Dos personas fueron encontradas sin vida este miércoles en la colonia Suyapa, en el sector de Chamelecón, en San Pedro Sula, Cortés.

El hallazgo ocurrió en una calle principal de la zona, hasta donde llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

Los cuerpos permanecían cubiertos con sábanas blancas mientras las autoridades realizaban el levantamiento cadavérico e indagaban las circunstancias en las que ocurrió este nuevo hecho violento.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas oficialmente y se desconoce el móvil del crimen.

El suceso generó alarma entre los vecinos del sector, quienes manifestaron preocupación por los constantes hechos de violencia que se registran en la zona norte del país.

Las autoridades informaron que serán las investigaciones las que determinen responsabilidades y detalles sobre este doble hallazgo. IR