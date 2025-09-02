Encuentran dos personas encostaladas en una calle de tierra en Choluteca

Choluteca – Este martes se reportó el hallazgo de dos personas encostaladas en la ciudad de Choluteca en la salida hacia el sector de Guasaule, zona sur de Honduras.

Los cuerpos estaban envueltos en una bolsa de plástico y sacos en una calle de tierra a inmediaciones de una posta vieja de la Policía.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos.

La calle de tierra es utilizada por motociclistas como un atajo para evitar retenes policiales en la carretera CA-3.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG