Encuentran cuerpo del abogado Edwin Morales arrastrado por río en Nacaome

Tegucigalpa – Encuentran el cuerpo sin vida del abogado Edwin Morales, quien desapareció ayer al caer en las aguas del río La Puntilla, Nacaome, Valle.

Según se informó Morales había acudido, junto a su hermano al río, donde solían pescar como actividad recreativa y deportiva, pero fue arrastrado por la fuerte corriente.

La comunidad se encuentra de luto tras la trágica muerte del abogado conocido cariñosamente como “Canecha”.

Miembros del Cuerpo de Bomberos, pescadores, familiares y personas de la comunidad realizaron la búsqueda de su cuerpo.

Y fue hasta el mediodía de este domingo que dieron con su cuerpo.

El abogado es hermano de crianza del diputado y jefe de bancada del Partido Nacional, Tomas Zambrano.

El parlamentario describió a Morales como un hombre servicial y trabajador. IR