Encuentran cuerpo de oficial arrastrado por corriente en SPS

San Pedro Sula- Los miembros del Cuerpo de Bomberos informaron de la recuperación del cuerpo del oficial de la Policía Nacional, Kevin Pérez arrastrado por la corriente de una quebrada en San Pedro Sula, al intentar salvar a dos menores.

Los socorristas iniciaron desde tempranas horas de la mañana con la búsqueda del oficial y del niño Elvis Eliu Bautista de 11 años que aún se encuentra desaparecido.

Según se informó varios menores estaban departiendo a inmediaciones de la quebrada La Primavera cuando de repente se registró un fuerte caudal lo que provocó que arrastrara a dos menores, al ver la situación el oficial se lanzó al agua para rescatar a los menores.

La acción del oficial logró salvar a uno de los menores, pero él junto al otro niño fueron arrastrados por el caudal de la quebrada.

En horas de la noche las autoridades del Cuerpo de Bomberos suspendieron la búsqueda por la fuerte lluvia que caía en la zona. IR