Encuentran cuerpo de fémina en estado de descomposición en cañeras de La Lima

Tegucigalpa – La noche de este domingo fue encontrado un cuerpo, presuntamente de una mujer, en las cañeras de la Lima, Cortés.

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición por lo que reconocer su género a simple vista es imposible.

Hasta el lugar llegaron autoridades de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico y determinar el género y causas de muerte.

Honduras registra más de 30 feminicidios en el inicio del año, según cifras de organismos defensores de los derechos de las mujeres.

Lo anterior refleja un inicio de año violento en el que se promedia aproximadamente un feminicidio cada 32 a 40 horas. (RO)