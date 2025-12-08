spot_img
Caliente

Encuentran cadáver flotando en el río Guacerique

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El cadáver de un hombre fue encontrado en el río Guacerique a la altura de la colonia Divanna, de Comayagüela, ciudad gemela con Tegucigalpa, capital de Honduras.

El hallazgo fue reportado a la Policía Nacional y hasta horas del mediodía, el cuerpo permanecía en el sitio. 

La identidad de la víctima permanece en calidad de desconocido y a la espera de que los bomberos rescaten el cadáver y los forenses del Ministerio Público procedan al levantamiento.

Entre seis y siete personas mueren en condiciones violentas cada día en Honduras, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNAH. VC

