Encuentran cadáver de una joven en Intibucá, la tercera del este domingo

Tegucigalpa – El cadáver de una mujer de entre 27 y 32 años de edad fue encontrada este domingo en la ribera del río Guachala, que divide los barrios Abajo y los Arbolitos, en Intibucá.

Las autoridades del Ministerio Público ya se presentaron a realizar el levantamiento cadavérico pero se desconoce la identidad de la mujer, quien presenta golpes en el rostro.}

Este es el tercer reporte de violencia homicida contra féminas del día. Las primeras dos se registraron en el barrio Dolores en el municipio de Naranjito, Santa Bárbara.

Los registros del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) indican que en el presente año suman más de 150 las féminas asesinadas a nivel nacional. VC