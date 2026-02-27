Encuentran bomba de fabricación rusa en Olancho

Tegucigalpa– En las últimas horas, fue reportado el hallazgo de una bomba de racimo de fabricación rusa en la comunidad de San Andrés del Bocay, departamento de Olancho.

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron el hallazgo de un artefacto explosivo de alto poder durante un patrullaje de rutina realizado por el 16 Batallón de Infantería, detalló el portavoz de las FFAA, Mario Rivera.

El explosivo fue identificado como una bomba de racimo RBK-250, de 250 libras, de fabricación rusa, que contiene 30 submuniciones antitanque, sostuvo.

#DetonaciónControlada || En el sector de la comunidad de San Andrés del Bocay, departamento de Olancho, las #FFAA, a través de personal del Décimo Sexto Batallón de Infantería asignado al destacamento de Protección Ambiental, realizaron patrullajes orientados a la protección de… pic.twitter.com/Gb9JVovhwz — Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) February 27, 2026

Agregó que se aseguró el área y los especialistas se trasladaron a la zona para desactivar el artefacto por medio de detonación.

“De haber sido manipulada de forma incorrecta el daño hubiese sido de decenas de metros”, afirmó.

El artefacto ha permanecido en el lugar desde 1980 y se estima que pudo haber caído en la zona por vía aérea, apuntó. IR