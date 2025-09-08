Encuentran a tres menores que desaparecieron de una casa hogar en Siguatepeque

Tegucigalpa – Katherine, Juan Carlos y David, menores desaparecidos de una casa hogar en Siguatepeque ya fueron encontrados, informó la Policía Nacional.

El inspector de policía Rafael Argueta confirmó que los menores fueron encontrados en la colonia San Fernando en Siguatepeque.

Los menores deambulaban en esa colonia y vecinos del lugar los resguardaron hasta que la Policía llegó.

Los menores pertenecen a una casa hogar desde donde son trasladados a un centro educativo y posteriormente llevado a la casa hogar.

Sin embargo, después de haberles dejado en el centro educativo se reportó su desaparición, detalló el inspector de policía.

Al momento de su entrega a la Policía los menores portaban uniformes, se conoció.

A los menores se les realizó pruebas físicas y psicológicas para constatar su bienestar y proceder a su retorno a la casa hogar, dijo el funcionario policial. (RO)