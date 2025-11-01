Encuentran a mujer calcinada en la capital hondureña

Tegucigalpa – El cuerpo de una mujer fue encontrado calcinado la mañana de este sábado en el kilómetro 13 en la salida al oriente de la capital de Honduras.

La información preliminar establece que el cuerpo de la fémina fue hallado este sábado por vecinos que alertaron a las autoridades que se trasladaron al lugar para hacer el levantamiento.

Se desconoce la identidad de la víctima, pero se supo que en el lugar se encontraron indicios que podría tratarse de un ritual del día de las brujas, pero este extremo es investigado por las autoridades competentes.

Un contingente de policías llegaron a la escena para realizar las pesquisas del suceso violento, mientras los pobladores de la zona no salían del asombro por el hallazgo.

Más de 200 mujeres han sido asesinadas en Honduras este 2025, lo que ubica al país entre los más violentos para las féminas en el planeta. JS