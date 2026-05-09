Encostalado dejan cuerpo de mujer en carretera de Olanchito a Sabá en Yoro

Tegucigalpa– El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado este sábado dentro de un costal rojo a la orilla de la carretera que conduce de Olanchito hacia Sabá, en la comunidad de El Agricultor, departamento de Yoro.

La víctima fue identificada como Marlén Paguada Rivera, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El hallazgo generó alarma entre pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades policiales tras observar el costal abandonado a un costado de la vía.

Agentes de Medicina Forense y elementos policiales se desplazaron al lugar para acordonar la escena y realizar el respectivo levantamiento cadavérico.

Las muertes violentas de mujeres siguen en aumento en Honduras, donde ya suman 84 las féminas asesinadas en el presente año. IR